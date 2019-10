Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a diverse squadre con più o meno fortuna e attendibilità: inizialmente fu la Premier League a ri-pensare a lui, specie il Tottenham in procinto di esonerare Mauricio Pochettino. Qualche settimana fa fu la volta del Lione ad avvicinarsi a lui salvo poi virare su un più “economico” Rudi Garcia. Pochi giorni fa toccò poi al Borussia Dortmund: dalla Germania lanciavano la notizia di un Lucien Favre in bilico. Oggi il suo nome campeggia sulle testate dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli: "Mourinho è pronto per il Real Madrid" in caso di esonero di Zidane.

Ma che fine farà José Mourinho?



L'ULTIMA PANCHINA DI JOSE' - L'ultima panchina risale al 16 dicembre 2018. In una fredda notte di Liverpool, il Manchester United crolla 3-1 contro i padroni di casa. Anfield è in festa: grazie ai gol di Shaqiri e Mané i Reds di Jurgen Klopp volano in testa alla classifica. Tutt'altro umore per i Red Devils che sprofondano -19 dalla vetta della Premier e a -11 dal quarto posto. Il tempo di Mourinho a Manchester finisce con questa sconfitta dopo un anno e mezzo in chiaro scuro impreziosito dalla sola vittoria dell'Europa League in finale contro l'Ajax. Da lì in poi comincia l’era (ora già destinata a chiudersi) di Ole Solskjaer.



MOU ASPETTA LA GRANDE CHIAMATA - Da quella notte di Liverpool di un anno fa, il tecnico di Setubal non ha più guidato nessuna squadra. Il suo nome è tornato ciclicamente ogni qual volta una panchina blasonata era in procinto di saltare, ma mai nulla di concreto. Dai milioni proposti dalla Cina allo Sporting Lisbona, dalle ipotesi impossibili di Juventus e Milan ad un suggestivo fine di carriera sulla panchina del Portogallo. Tante voci, tanto parlare ma José continua ad aspettare. Lo fa in silenzio, senza lasciar trapelare nulla. Aspetta “la panchina giusta” Mou, non ha fretta. Sa di poter dare ancora qualcosa al calcio; sa di potersi meritare ancora un ruolo importante. Magari un’ultima grande sfida prima di salutare definitivamente il ‘futebol’. José, ora tocca a te: cosa scegli?