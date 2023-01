Questa domenica la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo esser riuscita a ritrovare i tre punti in casa contro il Sassuolo, è attesa dalla difficile trasferta di Roma contro la squadra di Josè Mourinho. Come i viola ieri sera la Roma è stata impegnata nel suo ottavo di finale di Coppa Italia, in casa contro il Genoa dell’ex viola Alberto Gilardino, ma nonostante il passaggio del turno a preoccupare molto l’ambiente capitolino sono le condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini: il capitano infatti ieri è stato costretto ad uscire all’intervallo per un fastidio patito nei primi 45 minuti di gioco.



Questa mattina il capitano giallorosso, secondo quanto riportato da SkySport, ha svolto tutti gli esami del caso, e gli esiti hanno stupito tutti: nonostante il dolore per il centrocampista non ci sarebbe nessuna lesione muscolare e per questo potrebbe realmente essere disponibile per la prossima di campionato. Tenuto conto del fitto calendario di impegni della Roma chiaramente la prudenza farà da padrona, ed il giocatore quindi resterà ancora in dubbio in vista della Fiorentina, ma senza dubbio dopo gli esami di questa mattina l’ottimismo cresce eccome.