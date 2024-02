Mourinho torna in Italia? Lo Special One in pole per il Napoli della prossima stagione, Conte e Motta le alternative

Come riportato da AgiproNews, tre allenatori in sette mesi, non ciò che ogni tifoso del Napoli potesse immaginare per l’anno post-scudetto. Il nuovo corso partenopeo di Francesco Calzona partirà mercoledì sera con la gara di Champions League contro il Barcellona, ma l’attuale tecnico della Slovacchia dovrebbe restare in sella al club campione d’Italia solo fino a giugno: per la prossima stagione, secondo gli esperti, è Josè Mourinho – fresco di divorzio dalla Roma – il favorito a quota 2,50, in vantaggio su Antonio Conte, ancora fermo dopo l’esperienza al Tottenham, offerto a 4. Sull’ultimo gradino del podio Thiago Motta e Alberto Gilardino, visti a 6, davanti a Vincenzo Italiano a 8. Sale a 15 Fabio Cannavaro, mentre il ritorno in sella al club azzurro di Maurizio Sarri vale 20 volte la posta.