Dopo la conferenza il tecnico della Roma Mourinho ha parlato anche ai microfoni di Sky. E ha risposto a suo modo a Sarri.



Come ha visto i giocatori dopo il derby?

"Bene, per noi la partita è finita lì. Non possiamo fare nulla, l'obiettivo è vincere domani".



Sarri ha detto che il rigore su Zaniolo era fuorigioco...

Non voglio parlare né dire niente. L’unica cosa che posso dire è che al di là del risultato e degli episodi abbiamo giocato 5-6 partite all’Olimpico e la partita in cui abbiamo dominato di più e messo più in difficoltà l’avversario è stata proprio questa: la mia squadra ha sentito di essere più grande e l’avversario più piccolo. Abbiamo perso e abbiamo accettato questo in modo professionale”



Come scenderà in campo la Roma?

"Con lo stesso profilo delle altre partite. Giocherà qualche titolare, ma darò opportunità anche agli altri che hanno giocato meno perché se lo meritano e lavorano bene".



Pellegrini porterà la fascia di capitano per i prossimi 5 anni...

"Non sono preoccupato di quando firmerà. Ho avuto garanzie che lui voleva rimanere e lo stesso la società. Quando firmerà non è importante perché ho fiducia sull'arrivo del rinnovo".