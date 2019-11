José Mourinho, allenatore del Tottenham, si presenta in conferenza stampa: "Finale di Champions inizio della caduta? Non lo so perché non ho mai perso una finale di Champions, ma posso immaginare che non sia facile. Arrivi quasi a ottenere il punto più alto possibile e non ci riesci. Contatti col Real? Se volete, potete chiamare i miei amici al Real Madrid, ne ho molti. Il primo è il presidente, mi ama e io lo amo. Sono molto orgoglioso di aver lasciato alle spalle queste relazioni. Ieri ho ricevuto 50 messaggi da persone del Manchester United, di tutto il club. Questa è la cosa più importante dopo le medaglie e i trofei".