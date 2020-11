L'allenatore del Tottenham ed ex-Inter, José Mourinho ha parlato nell'intervista a Tencent Sports anche di Zlatan Ibrahimovic che ha allenato al Manchester United.



NESSUNO COME LUI - "Ci sono lavori che richiedono una condizione fisica speciale, come il calciatore. Un 40enne non ha lo stesso potenziale di uno di 20 o 30 anni, a meno che tu non sia Zlatan Ibrahimovic. Per allenare hai solo bisogno del tuo cervello, l'esperienza e la conoscenza non possono che farti migliorare".