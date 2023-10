Prima della conferenza stampa Josè Mourinho ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Il tecnico è tornato anche sulla squalifica in vista dell'Inter usando termini piuttosto forti verso chi pensa che sia una mossa decisa a tavolino: "Scusami se la parola diventa parolaccia, tanti idioti dicono cose che sono stupide. Io sono allenatore della Roma e voglio giocare con la mia squadra. Purtroppo è successo quello che è successo con il Monza e non posso stare in panchina, ma mi dispiace tantissimo perché non posso stare con i miei giocatori. Sul merito o meno di questa squalifica non voglio discuterne. Per me deve essere uguale per tutti. Ho visto altri allenatori fare lo stesso. È un brutto gesto lo ammetto, ma come lo è per me lo è anche per gli altri. Altri allenatori hanno fatto anche peggio. Con me, però, è sempre la stessa storia. Ho avuto sempre un atteggiamento corretto in panchina e sono stato espulso per quel gesto. Se lo è per me lo è per tutti".