José Mourinho torna a parlare del suo futuro. Intervistato da Jugones, lo Special One ha parlato del suo possibile ritorno alla guida del Real Madrid: "L'eliminazione del Real Madrid mi ha sorpreso, ma non è possibile vincere sei Champions League di fila. La gente allo stadio cantava il mio nome? Questo mi inorgoglisce, ma il Real ha già un allenatore. Se mi chiamassero? È solo un'ipotesi, al momento non c'è nulla e non ci sono stati contatti".