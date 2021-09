Il derby è la partita ideale per chi vive il calcio a nervi tesi. come Josè Mourinho. Un amore, quello per le stracittadine, che lo Special One non ha di certo nascosto in un’intervista risalente a meno di un anno fa. “Quando sono in un club, mi piace essere uno di loro e mi piace sentire quello che sentono le mie persone.. Quando vado come allenatore del Real Madrid, so cosa significa per loro. E quando vado come allenatore del Tottenham, so cosa significa per loro”.. Uno dei più accesi d’Europa. Ma i derby che Mourinho vivrà sulla panchina della Roma saranno soltanto gli ultimi di una lunga lista.Da quelli della primissima esperienza da allenatore con ile quelli spagnoli con l’Atletico. Epici alcuni successi comeQuel giorno rovinò la festa delle 1000 panchine di Wenger con i Gunners dopo essersene dette di tutti i colori alla vigilia. Un bilancio da killer quello di Josè nei derby. Lo Special One ha allenato inOra lo attende uno dei derby più duri. “La Lazio? Non l’ho mai vista, ho solo guardato i loro highlighs”. Ha già capito tutto.