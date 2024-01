Mourinho 'vede' la Roma da avversario: Al-Shabab sempre più vicino

La delusione per l'esonero da parte dellanon è ancora smaltita, ma perl'occasione di rimettersi in pista è già arrivata. Il suo agentenon ha perso tempo e ha subito avviato le operazioni per rimettere lo Special One sulla panchina: l'si è fatta immediatamente avanti e ha serie possibilità di convincere il portoghese.- L', club con sede a Riyad, ha messo nel mirino Mourinho per sostituire l'attuale tecnico, Igor Biscan, e dare una sterzata alla stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore sono andati in scenatra l'entourage dell'ex Roma e la società saudita, sempre piùin merito a questa operazione.- Un obiettivo alimentato dalla svolta arrivata lato allenatore:e ora si lavora per definire i dettagli del contratto che dovrebbe legare lo Special One all'Al-Shabab.- L'Al-Shabab ha chiuso la scorsa Saudi Pro League al quarto posto, ma la sua situazione in classifica in questa stagione è drasticamente diversa:(Al Taee 16° con 17 punti). Alla ripresa del campionato di fronte ci sarà la sfida con il5° in classifica, poi l'Al-Shabab dovrà vedersela con l', 2° nella Saudi Pro League.- Prima del campionato però le amichevoli. Lunedì 22 gennaio il Riga FC, ma soprattutto lo scherzo del destino: lae se Mourinho accetterà l'offerta saudita, potrebbe subito ritrovarsi di fronte al suo passato. Un incrocio con il suo successore, affrontato quando l'ex centrocampista ancora calcava i manti erbosi e non sedeva in panchina, ma soprattutto con la società e la proprietàche ha deciso il suo allontanamento.- Incrocio ad alta tensione, ma anche emotivo e nostalgico per il commosso saluto dedicato da Mourinho ai tifosi romanisti e corrisposto dal popolo giallorosso.e non solo per la vittoria in UEFA Conference League, tante le testimonianze d'affetto nelle prime ore successive all'esonero e anche all'Olimpico in occasione del debutto di DDR in panchina (contro l'Hellas Verona nella 21ª giornata),per dimostrare che la Roma, o almeno la sua tifoseria, non ha dimenticato lo Special One e non ha intenzione di farlo.