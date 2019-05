L'ex tecnico di Inter e Manchester United Josè Mourinho ha parlato da Montecarlo, dove ha assistito al Gp di Monaco di Formula Uno, ai microfoni di Sky Sports: "Futuro? Sto lavorando molto col mio staff per creare un grande team di tecnici, il mio obiettivo quando tornerò ad allenare è quello di diventare più forte che mai e tornare a fare da subito le cose in grande. Non posso essere emotivo, devo essere razionale. Non devo scegliere perché sono disperato e voglio tornare ad allenare, ma devo scegliere il progetto che ritengo giusto per me e che mi dia le giuste motivazioni. Quindi dovrò pensare, ripensare, analizzare e prendere la decisione giusta".