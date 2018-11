Manchester United e Juventus, prestissimo di nuove avversarie in Champions League. Fuori dal campo, però, in quel mondo fatto di alleanze e politiche calcistiche, i rapporti sono amichevoli e forti, anche in sede di mercato. Lo ha testimoniato l’affare Pogba qualche estate fa… Oltre a Pogba, nome che non tramonta ma in casa Juve per il mercato di gennaio, nelle scorse settimane i Red Devils e i bianconeri hanno parlato anche di un altro giocatore: Joao Cancelo.





NO, GRAZIE - Come riporta Tuttosport, infatti, lo United, spinto da José Mourinho, che stravede per il laterale portoghese, ha chiesto informazioni circa l’ex Inter alla Juve. La dirigenza del club bianconero, però, è stato chiara: nessuna possibilità di trattativa per Cancelo, né a gennaio, né a giugno. Arrivato in estate dal Valencia, dopo il mancato riscatto da parte dell’Inter, l’assistito di Jorge Mendes, nel mirino anche del Barcellona, è stato pagato 40 milioni di euro e blindato con un contratto quinquennale. La Juve ci crede e lo vuole tenere. Con buona pace di Mourinho…