Il tempo è tiranno, e lo è ancora di più per chi non è abituato a progetti duraturi. Ma ha fame di vincere subito. Era già accaduto nel 1999 con, e ora sta accadendo con Mourinho. All’epoca il presidente Sensi ascoltò le richieste del tecnico e rinforzò con Batistuta, Samuel ed Emerson una squadra che però era già forte di suo. Ora tocca ai Friedkin e Pinto ieri implicitamente tirati in ballo da Mourinho che ha addirittura rimpiantoUna rivoluzione di gennaio è complicata, ma di certo lo Special One vuole vedere almeno 3 volti nuovi a Trigoria. E magari liberarsi di qualche peso.Il reparto più carente tecnicamente per Mourinho è quello difensivo, in particolare per quel che riguarda gli uomini di fascia. Il paragone consueto è infatti quello con l’Inter che hanello stesso ruolo. Il portoghese, in attesa del ritorno di, vuole almeno un terzino destro. E lo vuole con discreta esperienza. Per questo Pedersen, Siquet edproposti ultimamente non lo convincono poi troppo. L’ideale è un profilo che già conosca la serie A.: ha 29 anni, costa poco (6 milioni) ed è nazionale della Polonia da tempo. Poi c’è la grana centrale. Perché dietro a Mancini e Ibanez, per Mou, c’è il vuoto. Kumbulla è tollerato a fatica, Smalling vive ormai in infermeria.ma in questo caso bisogna prima cedere l’albanese in prestito e poi fare valutazioni.Per tutta l’estate il mantra è stato uno: prendere un centrocampista.Ma alla fine non è arrivato nessuno. Colpa del mercato “reattivo” dopo la cessione di Dzeko, ma il buco resta e la bocciatura di Mourinho pure. A gennaio il portoghese si aspetta almeno un nome per aumentare il tasso fisico e tecnico di un reparto in grande affanno.Via libera alla cessione, invece, perche non rientrano nei piani nemmeno per il futuro. In attacco quasi certamente Mayoral tornerà al Real per poi essere girato di nuovo in prestito altrove. E sarà promosso Felix.