Milinkovic fatica a Marienfeld, agli ordini di Inzaghi. Suda per recuperare la condizione, in vista della nuova stagione. Nel frattempo, continuano a fioccare le voci di mercato che lo riguardano. Come riporta in Inghilterra il Daily Mail, il Manchester United lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri se dovesse partire Paul Pogba. Il centrocampista ex Juventus potrebbe lasciare l'Inghilterra: il Barcellona sta rifondando la mediana, lo vorrebbe portare in Liga. Questa è l'unica condizione possibile per un arrivo ai Red Devils del serbo.



MERCATO LAZIO - A quel punto Mourinho avrebbe individuato in Milinkovic Savic il sostituto ideale del francese. Tutto da vedere, il mercato in Inghilterra terminerà giovedì, le pretendenti in Premier League dovranno sbrigarsi. Mourinho si è lamentato del mercato stagnante del Manchester: ora i dirigenti dovranno provare ad accontentarlo.