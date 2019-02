José Mourinho vuole tornare all'Inter. La notizia è rilanciata oggi dal quotidiano Libero, secondo il quale l'allenatore portoghese, attualmente fermo dopo l'esonero con il Manchester United, ha messo la panchina nerazzurra in cima alla lista dei desideri. Nelle ultime ore il super procuratore Jorge Mendes, agente tra l'altro di Cristiano Ronaldo e Cancelo, si è mosso per trovare un primo punto di contatto con Marotta e Ausilio, con l'obiettivo di far tornare lo Special One nel club che ha guidato, nel 2010, a uno storico Triplete.



NON SOLO CONTE - Qualcosa in casa Inter, a fine stagione, succederà, difficile pensare alla conferma di Spalletti, con il quale il rapporto non è più idilliaco. Conte resta una scelta molto gradita a Marotta, ma l'ipotesi Mourinho può trovare credito col tempo che passa: l’eventuale trattativa partirà con l’arrivo della primavera e per concretizzarla l’Inter dovrà offrire garanzie assolute, specialmente sul mercato. Mourinho - si legge - vuole carta bianca e crede che in un ambiente come quello nerazzurro gli sia in qualche modo dovuta.