Quattro anni fa era uno dei giovani talenti più entusiasmanti in Europa. Il Bayern Monaco lo aveva pagato tanto, 35 milioni di euro, e le aspettative erano alte. Ma l’esperienza in Baviera, così come quella successiva allo Swansea, si è rivelata un flop. Il ragazzo nato ad Amadora 23 anni è ripartito da un contesto probabilmente più basso rispetto alle sue qualità e non ha più deluso. Anzi, si è preso la scena con tutto il meglio del suo repertorio:- I Friedkin, con l’arrivo in panchina di Jose Mourinho, hanno dato un segnale tangibile al calcio italiano. L’idea è quella di costruire una Roma giovane e forte, che possa dare fastidio a tutti.Nei giorni scorsi il nome di Renato Sanches è stato accostato anche al Milan. Allo stato attuale i rossoneri non sono orientati a fare un investimento importante per il centrocampo.