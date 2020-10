Il Movimento 5 Stelle si trova ad affrontare non una tradizionale battaglia interna di partito, ma una più originale quanto decisiva battaglia per il brand. La contesa sembra essere politica, l’accusa di Casaleggio è che il Movimento vuole trasformarsi in partito. Dall’altra parte, Vito Crimi, reggente politico dei Cinque Stelle, accusa Casaleggio di usare in modo strumentale sia il Blog delle Stelle che la piattaforma Rousseau. La risposta di Casaleggio è arrivata puntuale “Si precisa che il Blog delle Stelle (come riporta anche la privacy policy del Blog) è il blog ufficiale sia del M5S che dell’Associazione Rousseau. Davide Casaleggio, in quanto presidente dell’Associazione Rousseau, è pienamente titolato a pubblicare i suoi articoli sul Blog”.La querelle tra Davide Casaleggio e i parlamentari stellati nasce dai mancati pagamenti di quest’ultimi alla piattaforma Rousseau. Tutti gli eletti in parlamento infatti sono tenuti a versare una quota di 300 euro alla piattaforma, luogo virtuale in cui per il M5S “devono svolgersi le votazioni più importanti” così come scritto nello statuto. Questa è di proprietà dell’Associazione Rousseau, fondata da Gianroberto Casaleggio e dal figlio Davide con altri soci. Tuttavia, stando alle policy privacy pubblicate sul sito dell’associazione, ilcome detto, anch’esso al centro dello scontro. Il Blog delle Stelle risulta essere di proprietà dell’Associazione Rousseau (stando sempre a quanto dichiarato nelle privacy policy del sito) e quindi di proprietà di Casaleggio e degli altri soci. Il Movimento e Casaleggio sono un connubio difficilmente scindibile, l’influenza dell’uno sull’altro è enorme e sono legati a doppia mandata da risultati politici ed economici.Al netto delle idee politiche e dei buoni propositi di democrazia diretta e dal basso, il M5S mostra le fragili basi su cui è nato e che non è stato capace di sviluppare nel tempo. I limiti, più volte raccontati, di un sistema di gestione poco chiaro e poco strutturato stanno venendo a galla.