Torna anche per questa stagione il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.





TURNO INCORAGGIANTE - Arbitri e Var impeccabili in questo turno di Serie A.



1a giornata: (-)Fiorentina-Napoli(+); (+)Udinese-Milan(-).

2a giornata: (-)Bologna-Spal(+).

3a giornata: (+)Genoa-Atalanta(-).

4a giornata: arbitri e Var impeccabili in questo turno di Serie A​



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):



Napoli 1 - 0 (+1)

Spal 1 - 0 (+1)

Udinese 1 - 0 (+1)

Genoa 1 - 0 (+1)​

Brescia 0 - 0 (0)

Cagliari 0 - 0 (0)

Inter 0 - 0 (0)

Juventus 0 - 0 (0)

Lazio 0 - 0 (0)

Lecce 0 - 0 (0)

Parma 0 - 0 (0)

Roma 0 - 0 (0)

Sampdoria 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Torino 0 - 0 (0)

Udinese 0 - 0 (0)

Verona 0 - 0 (0)

Atalanta 0 - 1 (-1)​

Bologna 0 - 1 (-1)

Fiorentina 0 - 1 (-1)

Milan 0 - 1 (-1)