È ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.







TUTTI GLI ERRORI - Una sola svista nel 29esimo turno di Serie A. Manca l'espulsione a Bonazzoli in Lecce-Sampdoria per il calcione da terra rifilato a Donati che sembra intenzionale. Per l'arbitro Rocchi non è da rosso, ma sbaglia e commette un grave errore in questo frangente.