Torna anche per questa stagione il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.





TUTTI GLI ERRORI - In Juve-Genoa, è eccessiva l’espulsione di Cassata al 51’. Già ammonito, il centrocampista del Genoa commette fallo su Dybala, ma non da seconda ammonizione. Un errore quello di Giua, come quello di Irrati, che in Udinese-Roma espelle Fazio (rosso diretto) per aver interrotto una chiara occasione da gol di Okaka. Il contatto, però, è molto lieve e non da espulsione diretta. Napoli penalizzato nella sfida contro l’Atalanta: il contatto Kjaer-Llorente era da rigore. Il difensore dell'Atalanta va dritto sull'uomo senza neanche guardare la palla e stende l'attaccante spagnolo - che per prendere posizione allarga il gomito - con entrambe le braccia. Giacomelli e il Var sbagliano a non concedere il penalty alla squadra di Ancelotti.



1a giornata: (-)Fiorentina-Napoli(+); (+)Udinese-Milan(-).

2a giornata: (-)Bologna-Spal(+).

3a giornata: (+)Genoa-Atalanta(-).

4a giornata: arbitri e Var impeccabili in questo turno di Serie A​.

5a giornata: (+)Fiorentina-Sampdoria(-); (+)Torino-Milan(-).

6a giornata: (+)Lecce-Roma(-); (+)Udinese-Bologna(-).

7a giornata: (+)Genoa-Milan(-).

8a giornata: (+)Juventus-Bologna(-).

9a giornata: (-)Inter-Parma(+); (+,-)Fiorentina-Lazio(-,+).

10a giornata: (+)Juve-Genoa(-); (-)Napoli-Atalanta(+); (+)Udinese-Roma(-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):



Udinese 3 - 0 (+3)​

Juventus 2 - 0 (+2)​

Genoa 2 - 1 (+1)​​​

Spal 1 - 0 (+1)

Torino 1 - 0 (+1)

Lecce 1 - 0 (+1)​

Parma 1 - 0 (+1)​

Fiorentina 2 - 2 (0)​​​

Napoli 1 - 1 (0)​

Lazio 1 - 1 (0​)

Atalanta 1 - 1 (0)​​

Brescia 0 - 0 (0)

Cagliari 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Verona 0 - 0 (0)

Sampdoria 0 - 1 (-1)​

Inter 0 - 1 (-1)​

Roma 0 - 2 (-2)

Bologna 0 - 3 (-3)​

Milan 0 - 3 (-3).