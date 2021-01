È iniziato il nuovo campionato di Serie A ed è ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.



TUTTI GLI ERRORI - Diverse sviste nella 16a giornata di Serie A e in particolare in Milan-Juventus, dove Irrati sbaglia tutto. Era da annullare l'1-1 del Milan di Calabria, viziato da un fallo di Calhanoglu ai danni di Rabiot (contatto con l'anca, non spalla-spalla). Manca un rosso netto a Bentancur per la scivolata in ritardo ai danni di Castillejo: era già ammonito e il secondo giallo era sacrosanto. Infine, manca un rigore al Milan per il contatto tra la gamba di Rabiot e il ginocchio di Brahim Diaz all'interno dell'area di rigore della Juve. Altri due errori in Cagliari-Benevento, uno per parte: era regolare il gol del vantaggio di Pavoletti, che colpisce di testa anticipando Montipò e senza commettere fallo. E c'era poco dopo il rigore in favore del Benevento tolto dall'arbitro dopo l'intervento del Var: Cragno in uscita bassa colpisce prima il pallone e poi Lapadula.



TUTTI GLI ERRORI, GIORNATA PER GIORNATA: