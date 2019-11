Torna anche per questa stagione il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.





TUTTI GLI ERRORI - In Atalanta-Cagliari, manca un'espulsione per Lykogiannis. Il terzino del Cagliari - già ammonito - ha colpito Ilicic con una gomitata e meritava il secondo cartellino giallo. Un errore da parte dell'arbitro Abisso, che nel frangente ha sfavorito l'Atalanta. Giusta, invece, l'espulsione di Ilicic per la reazione in seguito alla gomitata ricevuta dall'avversario. In Torino-Juventus, invece, manca un rigore in favore dei granata per il fallo di mano di De Ligt dopo la spizzata di Belotti. Il braccio del difensore bianconero impatta il pallone, Doveri e Var hanno valutato non fosse da penalty. Un episodio molto simile aveva già visto De Ligt protagonista in Lecce-Juve: in quel frangente era stato concesso il rigore per i padroni di casa.



1a giornata: (-)Fiorentina-Napoli(+); (+)Udinese-Milan(-).

2a giornata: (-)Bologna-Spal(+).

3a giornata: (+)Genoa-Atalanta(-).

4a giornata: arbitri e Var impeccabili in questo turno di Serie A​.

5a giornata: (+)Fiorentina-Sampdoria(-); (+)Torino-Milan(-).

6a giornata: (+)Lecce-Roma(-); (+)Udinese-Bologna(-).

7a giornata: (+)Genoa-Milan(-).

8a giornata: (+)Juventus-Bologna(-).

9a giornata: (-)Inter-Parma(+); (+,-)Fiorentina-Lazio(-,+).

10a giornata: (+)Juve-Genoa(-); (-)Napoli-Atalanta(+); (+)Udinese-Roma(-).

11a giornata: (-)Atalanta-Cagliari(+); (-)Torino-Juve(+).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):



Udinese 3 - 0 (+3)​

Juventus 3 - 0 (+3)​

Genoa 2 - 1 (+1)​​​

Spal 1 - 0 (+1)

Lecce 1 - 0 (+1)​

Parma 1 - 0 (+1)​

Cagliari 1 - 0 (+1)​

Fiorentina 2 - 2 (0)​​​

Napoli 1 - 1 (0)​

Lazio 1 - 1 (0​)

Torino 1 - 1 (0)​

Brescia 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Verona 0 - 0 (0)

Sampdoria 0 - 1 (-1)​

Atalanta 1 - 2 (-1)​​​

Inter 0 - 1 (-1)​

Roma 0 - 2 (-2)

Bologna 0 - 3 (-3)​

Milan 0 - 3 (-3).