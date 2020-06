Riparte anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.







TUTTI GLI ERRORI - Ci sono stati diversi errori nei recuperi della 25esima giornata di Serie A disputati nel weekend. In primis l'espulsione di Borini durante Verona-Cagliari: l'attaccante prende prima il pallone e poi colpisce Rog, sbagliano sia l'arbitro Manganiello che il Var nel frangente. Poteva bastare il giallo per Borini. Due errori durante Atalanta-Sassuolo: il primo è l'annullamento del gol di Gomez visto che non c'è la certezza che Gosens tocchi il pallone col braccio dalle immagini televisive; il secondo è il mancato rigore assegnato al Sassuolo per il fallo di Palomino ai danni di Defrel in area.​