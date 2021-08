Dopo gli anticipi di venerdì Udinese-Venezia e Verona-Inter, la seconda giornata di campionato in Serie A prosegue sabato con altre quattro partite: alle ore 18.30 Atalanta-Bologna e Lazio-Spezia, alle ore 20.45 Fiorentina-Torino e Juventus-Empoli. Calciomercato.com aggiorna in tempo reale la MOVIOLA LIVE con tutti gli episodi più importanti.





Atalanta-Bologna: arbitro Orsato, assistenti Vecchi e Margani, Santoro quarto uomo, Chiffi e Passeri al Var.





Lazio-Spezia: arbitro Dionisi, assistenti Cecconi e Berti, Paterna quarto uomo, Aureliano e Liberti al Var.



45' - Richiamato al Var, Dionisi assegna correttamente un calcio di rigore alla Lazio per un contatto tra Erlic e Pedro. Zoet devia in calcio d'angolo il tiro dagli 11 metri di Immobile, che si riscatta subito girando di testa in rete il corner battuto da Luis Alberto.



55' - Lo Spezia resta in dieci uomini per l'espulsione di Amian, autore di un fallo su Felipe Anderson interrompendo una chiara occasione da gol.





Juventus-Empoli: arbitro Ghersini, assistenti De Meo e Rocca, Marcenaro quarto uomo, Guida e Ranghetti al Var.





Fiorentina-Torino: arbitro Mariani, assistenti Prenna e Rossi, Miele quarto uomo, Irrati e Volpi al Var.