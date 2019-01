Di seguito i principali episodi da moviola di Inter-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia. Arbitra Abisso.



97' Milinkovic Savic in area spinge leggermente Icardi: Abisso si consulta con il Var e non concede il rigore.



94' Espulso per proteste Simone Inzaghi, allenatore della Lazio.



68' Wallace 'placca' Joao Mario a centrocampo, giusta l'ammonizione.



56' A palla lontana, Miranda colpisce col gomito Correa, che reagisce avvicinandosi con la testa al volto dell'avversario. Miranda allunga una mano verso il laziale, che si lascia cadere. L'arbitro dice di aver visto e non prende provvedimenti. Il Var non interviene.



52' Handanovic salva la porta dell'Inter su tiro di Lulic, ma Acerbi è in fuorigioco davanti al portiere, azione non valida.



28' Acerbi eSkriniar si strattonano a vicenda in area, prima che l'Inter batta un calcio d'angolo.



25' Immobile da buona posizione calcia a lato, ma il centravanti della Lazio è in fuorigioco.