Di seguito i principali episodi da MOVIOLA di Juventus-Fiorentina, match della 22esima giornata di Serie A in programma oggi alle 12.30 all'Allianz Stadium.



JUVENTUS – FIORENTINA domenica ore 12:30

PASQUA di Tivoli

LO CICERO – TOLFO

IV: MARESCA

VAR: CALVARESE di Teramo

AVAR: DI PAOLO





11' Proteste Juve per un presunto contatto in area viola fra Pianic e Cutrone, che visto il replay sembra non esserci. Giusta la decisione di Pasqua, dopo consulto con il Var.



32' Più sospetto invece un blocco di Igor ai danni di Ronaldo, ma anche questa volta l'arbitro non concede il penalty.



37' Mani netto di Pezzella su tiro di Pjanic, Pasqua consulta il Var, guarda le immagini e poi concede il rigore per la Juve, per il contatto della palla con il polso sinistro del difensore viola.



68' Colpo di testa di de Ligt, la palla finisce sul braccio di Cutrone, attaccato al corpo, niente rigore questa volta.



76' Percussione di Bentancur in area viola, contatto con Ceccherini: Pasqua concede il rigore sul campo, poi va a vedere le immagini e conferma il rigore.