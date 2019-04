Torna in campo la Serie A con i tre anticipi del sabato. Alle 15 Spal-Juventus, alle 18 Roma-Udinese e in serata, alle 20.30, Milan-Lazio. Di seguito tutti gli episodi da moviola della domenica analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



SPAL – JUVENTUS sabato ore 15

DOVERI di Roma 1

PRENNA – TASSO

IV: FOURNEAU

VAR: VALERI di Roma 2

AVAR: BINDONI



28' - Fallo di Lazzari su Dybala: giusto il giallo ma il terzino della Spal rischia grosso. Intervento da dietro quasi a forbice, avesse "chiuso" la tenaglia sarebbe stato un rosso diretto.



74' - SILENT CHECK - Sergio Floccari porta in vantaggio la Spal dopo una percussione centrale di Murgia. Il direttore di gara ferma il gioco per assicurarsi che il centrocampista ex Lazio non abbia portato avanti il pallone con il braccio. Così non è e la rete della Spal viene convalidata.



ROMA – UDINESE sabato ore 18

DI BELLO di Brindisi

TONOLINI – TOLFO

IV: PEZZUTO

VAR: PAIRETTO di Nichelino

AVAR: LO CICERO



MILAN – LAZIO sabato ore 20:30

ROCCHI di Firenze

MELI – COSTANZO

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI di Bergamo

AVAR: PAGANESSI