LIVE Moviola Serie A: Isaksen chiede un rigore a Udine; per Raspadori rischio giallo per simulazione

Redazione CM

Di seguito i principali episodi da moviola dei due match delle 15 di domenica della 19esima giornata di Serie A.





TORINO – NAPOLI h. 15.00

MARIANI

PAGLIARDINI – D’ASCANIO

IV: BONACINA

VAR: CHIFFI

AVAR: MUTO



34' - Proteste granata per un presunto contatto in area del Napoli fra Lobotka e Sanabria, ma dal replay si vede che il giocatore del Napoli tocca prima la palla.



26' - Raspadori in area granata cade a terra sull'uscita di Milinkovic-Savic: fra i due non c'è contatto, e anzi c'è il dubbio che Raspadori cerchi il contatto e simuli l'inciampo. L'arbitro lascia correre".



UDINESE – LAZIO h. 15.00

SACCHI

MASSARA – CORTESE

IV: MONALDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA



9' - Isaksen cade per un presunto sgambetto di Ferreira e chiede rigore, incrocio fortuito e lieve. Arbitro non concede e VAR non interviene