La Gazzetta dello Sport ha analizzato decisioni dell'arbitro Gianluca Rocchi in Napoli-Lazio di ieri sera, certificando diversi errori:



La serataccia di Rocchi comincia al 23’ del primo tempo, quando in modo abbastanza inspiegabile non sanziona la brutta entrata di Lucas Leiva su Mertens: ci stava addirittura il cartellino giallo.



52’ rapido silent check del Var Manganiello per verificare che Albiol non abbia sfiorato il pallone con il braccio sul colpo di testa di Correa. E proprio mentre il video assistente è impegnato a rivedere questo episodio, Bastos interviene su Zielinski con un’entrata da rosso diretto che Rocchi ignora (non si sa perché) e il Var non guarda al monitor: doppio errore.



71’ Acerbi riceve dai compagni una brutta palla su cui si avventa Callejon nel tentativo di anticiparlo. Lo spagnolo finisce a terra ma l’impressione è che il difensore della Lazio riesca ad arrivare sul pallone un istante prima dell’avversario. Non è di questo avviso Rocchi che estrae il secondo giallo ed espelle Acerbi, che salterà la Juve (la Var da protocollo non può intervenire).

Nel recupero un’altra entrataccia, stavolta di Lulic su Malcuit, da cartellino arancione: Rocchi opta per il giallo.