Moviola Serie A, Chiesa a CM: "Doveri perfetto in Frosinone-Udinese"

Si conclude con questa giornata, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 38ª giornata di Serie A.Prontera (Var: Mazzoleni) 6"Niente di particolare da segnalare".

Santoro (Var: Serra) 6"Meglio dela volta scorsa, sta migliorando. Fiducia di Rocchi, partite semplicissime".Ferrieri Caputi (Var: Paterna) 6"Qualche errorino, ma porta a casa la sufficienza".Di Marco (Var: Nasca) 6"Partita da fine stagione con una sufficienza d'incoraggiamento per un arbitro che era alla seconda partita in Serie A".Dionisi (Var: Marini) 7"Era una gara da debuttante ed estremamente facile per uno con la sua esperienza".Sozza (Var: Irrati) 6"Bene in particolare la collaborazione con i guardalinee e soprattutto con Galetto, che vede due fuorigioco aiutandolo".

Tremolada (Var: Gariglio) 6"Buona gara, partita per fare esperienza e nessun caso particolare".Doveri (Var: Di Paolo) 8"Grandissima prestazione, partita decisiva per la salvezza gestita in modo ottimo con grande personalità. Non sbaglia praticamente niente".Massa (Var: Aureliano) 6,5"Piuttosto bene da un punto di vista tecnico-arbitrale, non fa grandi errori".Zufferli (Var: Valeri) 6"Niente di particolare da segnalare".