Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Dubbi sul rigore per il Napoli, il penalty per la Roma non c'era'

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 36ª giornata di Serie A.Giua (Var: Paterna) 6,5"Buona gara, tranquilla e senza problemi".

Pairetto (Var: Doveri) 5"Non bene, ha sbagliato molti falli e non sono convinto del rigore fischiato al Napoli".Sozza (Var: Irrati) 6"Una partita senza problemi".Aureliano (Var: Chiffi) 5,5"Diversi errori sulle troppe ammonizioni, e ma troppo tardi il cambio di gestione".Mariani (Var: Marini) 6Qualche incertezza come per esempio sul rigore per i nerovedi, non vede il tocco di mano di Retegui sul gol di Thorsby ma viene aiutato dal Var".Marinelli (Var: Valeri) 6,5"Corretta la scelta di annullare il gol a Henry, in generale è stata una buona prestazione".

Santoro (Var: Sacchi) 6"Meglio dell'ultima uscita, bene dal punto di vista disciplinare".Guida (Var: Abisso) 6"Andrà all'Europeo con Orsato. Ottima direzione fino al rigore della Roma, per me il contatto era leggero e non c'erano gli estremi per il penalty".Massa (Var: Di Paolo)Zufferli (Var: Maggioni)