Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Giusto annullare il gol a Lautaro. Il rigore contro il Milan? Ecco cosa penso'

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 35ª giornata di Serie A.Sozza (Var: Paterna) 6"Gara spigolosa, vede quasi tutto e gestisce bene le situazioni, qualche dubbio sul contrasto Buongiorno-Aebischer in area rossoblù ma il contatto subìto è lieve".

Pairetto (Var: Mazzoleni) 5,5"Bene nel pimo tempo, non nel secondo: otto ammonizioni sono troppe, non riesce a impedire che i toni si alzino".Marchetti (Var: Valeri) 6"Giusto annullare il gol a Lautaro perché Toljan non gioca il pallone e quindi non rende regolare la posizione dell'argentino. Al di là di questo episodio, si perde un paio di gialli".Marcenaro (Var: Abisso) 5"Non brilla. Il rosso per Gaetano sembrava chiaro anche senza Var, la gara (dura) gli crea problemi di gestione: 10 ammoniti, considerando anche Ranieri in panchina".

Doveri (Var: Irrati) 7"Gara ad altissima tensione, ben diretta. Decisione corretta sul presunto fallo di mano di Gyasi in occasione del cross di Valeri: non c'è rigore".Rapuano (VAr: Chiffi) 6,5"Altra partita ben diretta, meno difficile sul campo che sulla carta".Prontera (Var: Serra) 7"Bella prestazione. Corretta l'assegnazione del rigore per i rossoblù dopo il contatto tra Tomori e Vogliacco, giusto anche annullare il gol a Chukwueze per fuorigioco".Colombo (Var: Di Paolo) 5,5

"Gara molto difficile e dura, ne viene fuori con difficoltà scegliendo di fischiare poco. Una scelta che non sempre paga, perché si perde almeno 3 gialli".Feliciani (Var: Gariglio)Aureliano (Var: Marini)