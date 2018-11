Ripresa del campionato e 13esima giornata di Serie A: di seguito i principali episodi da moviola.





PARMA – SASSUOLO domenica ore 12:30

Valeri di Roma 2

BINDONI – BACCINI

IV: GUCCINI

VAR: ABISSO

AVAR: DE MEO



41' - Il VAR richiama l'attenzione di Valeri per un presunto tocco di braccio di Bastoni, già ammonito: dopo aver osservato le immagini, l'arbitro decide di non sanzionare l'intervento con il secondo rigore e l'eventuale secondo giallo.



33'- Bruno Alves affossa Babacar in area, giusto concedere il rigore al Sassuolo. Valeri controlla il VAR e conferma la decisione, ammonendo il portoghese. C'è anche un contatto tra Bastoni e Magnani, passibile di sanzione.



6' - Gol del Parma: Gervinho calcia dal limite, Consigli respinge ma la palla corre verso la porta; il portiere neroverde riesce ad arrivarci prima che entri definitivamente, ma ribatte sui piedi di Gervinho che insacca.





BOLOGNA – FIORENTINA

Di Bello di Brindisi

MONDIN – GORI

IV: MINELLI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: TOLFO





EMPOLI – ATALANTA

Manganiello di Pinerolo

TEGONI – BOTTEGONI

IV: ILLUZZI

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO





NAPOLI – CHIEVO

Chiffi di Padova

FIORITO – GALETTO

IV: SACCHI

VAR: NASCA

AVAR: COSTANZO





LAZIO – MILAN domenica ore 18

Banti di Livorno

MELI – PERETTI

IV: CALVARESE

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE





GENOA – SAMPDORIA domenica ore 20:30

Doveri di Roma 1

PASSERI – POSADO

IV: ROCCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI