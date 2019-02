Sono due le partite di Serie A in programma oggi: Fiorentina-Napoli alle 18.00 e Parma-Inter alle 20.30. Di seguito gli episodi da moviola delle due gare analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



FIORENTINA – NAPOLI Sabato 09/02 h. 18.00

CALVARESE

RANGHETTI – VIVENZI

IV: MARIANI

VAR: PASQUA

AVAR: DEL GIOVANE



60' - Altro cross nell'area della Fiorentina, Fabian Ruiz colpisce involontariamente il pallone col braccio dopo che lo stesso gli iera rimbalzato sul ginocchio. Giusto lasciar proseguire il gioco, il Var conferma.



59' - Cross di Chiesa, Ghoulam sbilancia Dabo in area di rigore: per l'arbitro è tutto regolare, il Var conferma.



PARMA – INTER Sabato 09/02 h. 20.30

IRRATI

LO CICERO – CECCONI

IV: SACCHI

VAR: VALERI

AVAR: VUOTO