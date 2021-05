Ilribalta i pronostici, batte il City si prende la secondadella sua storia. Una notte magica a Porto per i Blues, un trionfo nel quale si intrecciano tante storie: dalla, che l'anno scorso al PSG chiudevano in lacrime dopo la sconfitta in finale contro il Bayern e oggi piangono ma di gioia, all', entrambi a un passo dall'addio al calcio in giovane età. Due più degli altri si prendono la copertina, due volti e due storie all'opposto:, il golden boy che l'ha decisa con un gol e il motore inesauribile della squadra.- Ventidue anni da compiere tra poco più di dieci giorni e decisivo in una finale di Champions, non poteva scegliere partita e momento migliore per realizzare il suo primo gol nella competizione. Lui, Havertz, il ragazzo che nel 2017 aveva rinunciato al ritorno degli ottavi di Champions tra Bayer Leverkusen e Atletico Madrid per non saltare un esame importantissimo per il suo diploma.in una campagna da 250 milioni complessivi.. Colpa di un adattamento a Londra andato a rilento e un rendimento altalenante, tale da convincere Lampard a metterlo da parte spesso e volentieri verso la fine del 2020 e da far gridare a tifosi ed esperti al. A un passo dal baratro, la svolta e l'arrivo di Tuchel, un allenatore tedesco scelto per rilanciare i due tedeschi costosi e poco redditizi., punta o sotto-punta che fosse l'ex Bayer è diventato il fulcro del gioco e ha ripagato la fiducia sul campo trascinando i Blues al quarto posto in Premier. E, soprattutto, regalando loro la coppa più ambita in una stagione che li vedeva tra gli underdog.- Luci per Havertz, ma. Non che a lui interessino i riflettori, il francese è l'emblema dell'antidivo, è il motore silenzioso che diventa la base essenziale di un progetto vincente., recupera palloni a non finire sradicandoli anche dai piedi di geni come De Bruyne, è lo scudo dei difensori ma anche il primo a impostare le ripartenze. Leicester, Francia, Chelsea: non è mai l'uomo copertina, ma è sempre il fondamento dei trionfi di squadra., tanto è costato ad Abramovič nel 2016, una cifra che oggi fa sorridere pensando ai costi di tanti colleghi di reparto che non sono in grado di garantire la costanza e l'efficacia del 30enne. Ma a N'Golo tutto questo non interessa, si gode con il sorriso un altro titolo, la sua prima Champions, sempre da protagonista silenzioso.: Havertz si prende le prime pagine, ma il Chelsea ringrazia anche la sua inesauribile e inestimabile fonte d'energia.@Albri_Fed90