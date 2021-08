Seguito dal Milan per l'attacco del futuro, Randal Kolo Muani va verso la permanenza al Nantes fino al termine del contratto, il 30 giugno 2022. Lo conferma lo stesso giocatore a L'Equipe: "Se ho intenzione di restare al Nantes? Sì, naturalmente. So che farò la stagione con il Nantes. Rinnovo? Il presidente Kita conosce la mia famiglia, conosce i miei agenti. Non è una cosa nei miei pensieri, io mi occupo solo del campo. Al resto ci pensano i miei agenti e la mia famiglia. Dico che non sono ancora partito, che sono al Nantes per ora, è tutto quello che dico. Resterò fino alla fine della stagione? Assolutamente. Per il momento sono a Nantes e qui sto bene".