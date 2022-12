'Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar': parole che si sentono a Doha come a Buenos Aires, a cantarle i tifosi della nazionale argentina, che hanno scelto un nuovo inno. Un tormentone, come il 'Popopo' di noi italiani in Germania nel 2006, sulle notte di 'Seven Nation Army' dei The White Stripes. Anche in questo caso il coro che accompagna l'Albiceleste in Qatar arriva da un gruppo musicale, la band argentina La Mosca Tsé-Tsé, che in Italia nel 2000 aveva conquistato il pubblico con la canzone 'Para no verte más'.



MESSI E MARADONA - 'Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar' è la rielaborazione di Muchachos, un precedente brano de La Mosca, guidato da Guillermo Novellis, che è stato riadattato nel testo per sostenere la nazionale argentina ai Mondiali di Qatar: “Voglio vincere la terza, voglio essere campione del mondo” cantano i tifosi argentini. Un nuovo trofeo da aggiungere a quelli conquistati a Argentina 1978 e Messico 1986. Due sono gli idoli citati nel testo, Lionel Messi e Diego Armando Maradona.



IL TESTO - Questo il testo: "“En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel / de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré / No te lo puedo explicar, porque no vas a entender / las finales que perdimos, cuántos años las lloré / Pero eso se terminó porque en el Maracaná / la final con los brazucas la volvió a ganar papá / Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar / quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial/ Y al Diego en el cielo lo podemos ver / con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”.