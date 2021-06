Gaby Mudingayi, ex centrocampista dell'Inter, parla di Romelu Lukaku a gianlucadimarzio.com: "​Lukaku? Conosco bene il giocatore e credo che abbia tutto per mettere in difficoltà l’Italia. E’ veloce, potente, ha una grande mira e sa segnare anche gol difficili. Effetto-Conte? Non penso, Lukaku diventerà ancora più forte, anno dopo anno. E’ un ragazzo che prova a migliorarsi ogni giorno, credo che da Conte sia già riuscito ad apprendere tutto quello che gli poteva tornare utile in partita. Adesso, è il turno di Inzaghi. La fortuna dei difensori di Mancini è quella di averlo già sfidato in campionato, magari con un po’ di esperienza riusciranno a contenerlo".