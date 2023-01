Mykhailo Mudryk è un nuovo giocatore del Chelsea. Il calciatore è appena passato ai Blues dallo Shakhtar Donetsk, per 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Una cessione monstre per il club ucraino, che attraverso il presidente Akhmetov ha fatto sapere di voler stanziare circa 25 milioni di euro per aiutare i soldati dell'esercito impegnati nella guerra con la Russia, soprattutto quelli impegnati a Mariupol.