Anche il Napoli su Mykhailo Mudryk. La conferma arriva direttamente dallo Shakhtar Donetsk, il vice direttore sportivo degli ucraini Carlo Nicolini ha spiegato a 'Calcio Napoli 24 Live' (trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV: "Sui grandi giocatori, soprattutto se giovani, gli addetti ai lavori li vedono. Il Napoli ha in Giuntoli e tutto lo scout una delle migliori strutture in Italia. Gli azzurri arrivano prima di molti competitors, sondando anche i nostri giocatori. Si sono informati su tanti calciatori ma senza fare una proposta ufficiale. Ci hanno chiesto non solo di Mudryk, ma anche di Solomon, Trubin, Sudakov o ancora prima di Matviyenko o Kovalenko che poi è andato all'Atalanta. Loro seguono bene i migliori talenti".



QUANTO VALE MUDRYK - "Premesso che non abbiamo esigenze di cessioni, a tempo debito abbiamo detto che valutiamo il calciatore più forte di alcuni profili anche come Antony. Questo è il parametro. Il problema è che i club italiani non colgono le occasioni, vedi il Milan con Enzo Fernandez che ora vale oltre 100 milioni. Quando arrivi per tempo su un giocatore devi affondare il colpo, altrimenti poi i prezzi cambiano".