Getty Images

Dopo le pesanti accuse dimosse nei confronti dell'attaccante del Chelsea, che è stato incriminato per aver assunto una sostanza proibita: il, l'ucraino si è difeso tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.Queste le sue dichiarazioni: "Per me è stato uno, perché. Sto lavorando a stretto contatto con il mio team per indagare su come ciò sia potuto accadere”. E ha aggiunto: “Non ho fatto nulla di male: resto fiducioso sul mio ritorno in campo".