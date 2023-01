Mykhajlo Mudryk, talento dello Shakhtar Donetsk, strizza l’occhio alla Premier League e all’Arsenal. Il club inglese segue il giocatore da mesi e ha già avviato i discorsi con gli ucraini per portarlo in Premier League. Intanto ieri, su Instagram, Mudryk ha pubblicato nelle stories un breve video della gara tra Brighton e Arsenal, con il suo ex allenatore De Zerbi e Arteta, tecnico dei Gunners, commentando: "Due top coach". Un messaggio chiaro al calciomercato.