Una battuta destinata inevitabilmente a far discutere quella pronunciata dall'opinionista della trasmissione tv Tiki Taka Giampiero Mughini (noto tifoso della Juventus) durante la trasmissione "Live! Non è la D'Urso". Parlando del caso Icardi all'Inter e del ruolo della moglie e agente Wanda Nara, Mughini ha dichiarato: "Nelle famiglie è sempre difficile, specialmente in un caso come questo dove il fratello in questione ha un fulgore eccezionale e sta con una donna risoluta. Se Hitler incontrasse Wanda di notte, se la farebbe addosso dalla paura".