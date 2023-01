Finito sotto i riflettori per l'ottima stagione, Samuele Mulattieri potrebbe presto in Serie A. Forse già a gennaio. L'Udinese infatti, scrive La Gazzetta dello Sport, è fortemente interessato alla punta di proprietà dell'Inter, e non è da escludere un tentativo già in questa finestra del mercato. Alla finestra c'è pure l'Empoli.