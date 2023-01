La grande stagione del Frosinone, capolista solitaria e sorprendente del torneo di Serie B, ha tra i maggiori protagonisti Samuele Mulattieri, giovane centravanti di proprietà dell'Inter mandato in Ciociaria a farsi le ossa.



Una missione che il 22enne spezzino sta compiendo alla perfezione se si considera che il numero 9 giallazzurro ha già preso parte a 10 delle 33 reti realizzate fin qui dalla sua squadra. Sei mettendo direttamente la propria firma, quattro fornendo ai compagni la palla giusta per fare altrettanto.



Un rendimento ottimo che è valso al giocatore anche un prestigioso riconoscimento personale: quello di miglior giocatore di B per il mese di dicembre.



Un premio di cui beneficia ovviamente il Frosinone, come testimonia la classifica, ma che fa felice anche l'Inter. Il ragazzo, che in nerazzurro conquistò il titolo di capocannoniere del campionato Primavera nel 2019-'20, è infatti costantemente monitorato dalla dirigenza meneghina. E la possibilità che al termine della stagione possa fare rientro alla casa madre cresce ad ogni gol segnato.