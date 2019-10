Dopo 19 anni, sembra volgere verso la conclusione il rapporto tra il Bayern Monaco e Thomas Muller. Il campione del mondo 2014 con la Germania non è più una prima scelta dell'allenatore Niko Kovac, che soprattutto negli ultimi appuntamenti gli ha riservato un minutaggio molto ridotto, a causa anche dell'ottimo rendimento fornito dai nuovi acquisti Perisic e Coutinho. Nello specifico, nelle ultime 5 partite tra Bundesliga e Champions League, l'attaccante classe '85 ha avuto a disposizione soltanto 66 minuti e, come riferisce oggi la Bild, avrebbe avanzato la richiesta al club di essere lasciato libero alla riapertura del calciomercato a gennaio.



Accostato in passato a diversi club di Premier League, dall'Arsenal al Liverpool passando per il Manchester United (che si sentì rispondere picche dall'allora tecnico bavarese van Gaal, che pretendeva non meno di 100 milioni di euro), Muller è in scadenza a giugno 2021 e il suo profilo può rappresentare un'occasione per diversi club. Inter e Juventus sono pronti a coglierla?