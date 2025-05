Getty Images

Multa di 30mila euro con diffida a Calabria per il caso ultras

32 minuti fa



Il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato a Davide Calabria la sanzione di 30mila euro di ammenda con diffida per il caso dei rapporti con gli ultras delle curve di Milan e Inter. Erano finiti nel mirino della procura federale anche Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi, i quali però a differenza di Calabria hanno scelto la via del patteggiamento, come riportato dall'Ansa.