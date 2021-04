"No, non penso proprio". Alla domanda su una possibile multa per Cristiano Ronaldo, molto arrabbiato a fine partita, risponde così Andrea Pirlo in conferenza stampa: "Finita la partita era arrabbiato come capita a tanti giocatori di arrabbiarsi, può succedere di avere momenti di nervosismo e non credo proprio che verrà multato dalla società e dall’allenatore", chiosa il mister della Juventus.