L'ex Manchester City David Silva, oggi alla Real Sociedad, è stato condannato dal Tribunale di San Bartolomé de Tirajana a pagare una multa di 1.080 euro per aver aggredito una donna in "una rissa" durante i festeggiamenti del carnevale di Maspalomas. Come riportato da Tiempo de Canarias, il processo non si sarebbe svolto visto che gli imputati hanno ammesso i fatti. Il quotidiano ha avuto accesso alla sentenza in cui si raccontano i fatti, accaduti nelle prime ore del 19 giugno scorso.