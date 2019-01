Emergono nuovi particolari sull'inchiesta per le multe cancellate a Roma. Su disposizione dei magistrati Francesco Dall'Olio e Paolo Ielo, oggi la polizia tributaria della guardia di finanza ha sequestrato preventivamente circa un milione di euro nei confronti di chi ha beneficiato del trattamento di favore da alcuni funzionari dell'ufficio Risorse per Roma.



Tra i 197 indagati con l'accusa di truffa e falso c'è anche Claudio Lotito, al quale sono stati sequestrati oltre 26 mila euro. Il presidente della Lazio avrebbe fatto risultare come veicoli di scorta delle auto private, multate ai varchi d'accesso della zona a traffico limitato del centro storico di Roma. Il sequestro preventivo riguarda anche la società di autonoleggio per circa 800 mila euro.